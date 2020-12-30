В этом году на ремонт корпуса медицинского колледжа на улице Диктора Левитана было выделено больше 40 миллионов рублей. В следующем году запланировано 64 миллиона рублей.- Останется изыскать 25-30 миллионов рублей на необходимое оборудование и мебель. И уже 1 сентября колледж откроет свои двери, - рассказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.Из-за того, что нет обязательного распределения в больницы по окончании колледжа, только половина студентов приходит работать в государственные учреждения. Многие уходят в частную медицину.- Важно создать ситуацию, чтобы работа в государственном учреждении была престижной. Чтобы была возможность работать на современном оборудовании, профессионально расти. С 1 сентября мы будем набрать группу на новое направление \\"Лабораторная диагностика\\". Как показал этот год, лаборанты были очень востребованы, - подчеркнула Елена Утемова.