В декабре 2020 года из областного бюджета были выделены средства на покупку подарков для 11,7 тысяч детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей, в которых воспитывается пять и более детей.Маленьким жителям региона сладости на дому вручают сотрудники учреждений соцзащиты в компании Деда Мороза и Снегурочки и других сказочных персонажей. На сегодняшний день новогодний сюрприз получили уже более 7 тысяч ребят. Оставшиеся дети получат свои гостинцы до 7 января 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Кроме этого, еще более 15 тысяч детей из малообеспеченных семей получают подарки за счет спонсорских средств.