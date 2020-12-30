Александр Лукин ушел из жизни 29 декабря. Прчииной смерти стали осложнения ,возникшие после того, как он заболел коронавирусом. Глава Киржачского района в 1992 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, а в 2002 - Международный институт менеджмента ЛИНК. Работал в Киржачском отделении Агропромбанка, затем перешел на ОАО «Завод Автосвет», а в 2019 году возглавил Киржачский район. Коллеги вспоминают о нем как о коммуникабельном и ответственным человеке, который умел найти общий язык со всеми. Он не боялся брать на себя ответственность, всегда был нацелен на лучший для всех жителей района результат.