Сотрудники прокуратуры Владимирской области установили 19 водителей, которым в разное время были поставлены диагнозы «шизофрения параноидальная», «шизотипическое расстройство», «органическое психическое расстройство с выраженными изменениями психики».Пресс-служба прокуратуры сообщает, что возможность управления транспортом людьми, которые имеют такие расстройства, несет прямую угрозу жизни участникам дорожного движения. В связи с этим сотрудники ведомства обратились в районные суды, чтобы действие водительских удостоверений прекратилось. Судьи встали на сторону прокуратуры.