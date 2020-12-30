30 декабря после снегопада на улицы города Владимира с раннего утра вышли 50 машин и 78 рабочих ручной уборки. Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что работы по уборке снега идут в плановом режиме. Песко-соляная смесь рассыпана, выполняется патрульная дороги от снега чистят колонны комплексных дорожных машин, в том числе в присоединенных территориях, а также их обработка противогололедными материалами. Трактора выполняют расчистку тротуаров города. Рабочие чистят остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Вывозить снег на специально оборудованный полигон (снегосвалку) будут ночью после окончания снегопада. По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. Напомним ,за уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы. Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями жители Владимира могут по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно