В марте 2020 года жительница Владимира обратилась в отдел загс города с заявлением о перемене имени. Она принесла пакет документов, в котором были свидетельства о рождении и заключении брака, где указан ее год рождения - 1965.При сопоставлении предъявленных документов с данными записи актов гражданского состояния по месту ее рождения выяснилось, что свидетельство о рождении в 1965 году на ее имя не выдавалось.Документы, предъявленные в отдел загс для перемены имени, были частично подделаны. В частности, женщиной и ее сожителем в свидетельства были внесены недостоверные сведения о дате рождения.Материалы проверки, которую провели сотрудники прокуратуры, направлены в полицию. На жительницу возбудили уголовное дело за использование заведомо подложного документа.