Жительница Владимира девятнадцать лет проработала бухгалтером базы Владимирского треста столовых, преемником которого стала АО «Питание». С 15 июля этого года ее она уволили по сокращению штата, хотя в марте был издан Указ Губернатора Владимирской области, в соответствии с которым граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. И женщина обратилась в суд, полагая, что для данной категории работодателем должны были оформляться листки нетрудоспособности, но в отношении нее был издан приказ «Об объявлении простоя» в апреле с оплатой времени простоя в размере 2/3 должностного оклада. За данный период ей было начислено 18181 рублей, а, если бы ей оформили больничный, то за это же время она бы получила 39268 рублей. Просила взыскать с ответчика убытки в размере 21085 рублей. Представители возражали, указав, что в апреле некоторые работники в связи с пандемией были отправлены на простой, в том числе бухгалтер. Она подписала приказ о простое, претензий работодателю не предъявляла. Но суд не усмотрел наличия у работодателя обязанности обеспечить истцу режим самоизоляции посредством оформления листка нетрудоспособности. Однако решил, что женщине доплатить до средней зарплаты. Рассчитав разницу между выплаченной суммой за период простоя и подлежащей выплате за данные 16 дней заработной платы в полном объеме – 27272 рублей, которая составляет 9090 рублей, суд удовлетворил исковые требования бухгалтера в данной сумме. Женщина не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Дело находится на рассмотрении во Владимирском областном суде.