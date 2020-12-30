В Судогодский районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвинили в ложном доносе.Установлено, что мужчина захотел привлечь к уголовной ответственного своего сына, поведение которого было асоциальным, сообщается на сайте суда. Отец позвонил в дежурную часть полиции и сказал, что сын угрожал ему убийством. В ходе проверки правоохранители выяснили, что никаких угроз не было. Мужчина солгал полицейским. В отношении отца возбудили уголовное дело и назначили судебный штраф.