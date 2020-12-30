30 декабря около половины первого ночи спасатели выехали на пожар по адресу: ул. Лакина, д.1. Загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Когда пожарные приехали на место, они увидели сильный дым из окна квартиры на 4-м этаже.Незамедлительно были сформированы четыре звена газодымозащитной службы, которые отправились на разведку, спасение людей и тушение пожара.- Горела одна из комнат в квартире, была угроза распространения огня на другие квартиры и этажи. Из-за пожара было сильное задымление в подъезде, высокие температуры существенно осложняли ход спасения и эвакуации людей, - рассказали в областном управлении МЧС. - При помощи спасустройств были выведены и спасены 18 человек, в том числе – 8 детей. Еще 25 человек были эвакуированы.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 40 кв.м. На месте пожара нашли тело погибшего 40-летнего мужчины. Двое его родственников, которые находились в квартире в момент возгорания, успели самостоятельно покинуть жилье.Как установили дознаватели МЧС России, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.К ликвидации последствий происшествия привлекались 21 человек и 7 единиц техники.Родствае