Житель Киржача в апреле 2020 года подошел к чужому гаражу и, пока никто не видит, разобрал кирпичную стену. Потом мужчина зашел в гараж и вынес оттуда имущество на 46500 рублей. Хозяйка, которая вскоре поняла, что ее обокрали, обратилась в суд.В ходе судебного разбирательства вор не признал свою вину и отказался давать показания. Но все же нашлись свидетели, которые заметили мужчину у гаражных кооперативов. Кроме того, были еще доказательства его вины.В декабре 2020 года жителю Киржача вынесли приговор: 2,5 года колонии строгого режима. Судья исходил из того, что мужчина имеет непогашенную судимость. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.