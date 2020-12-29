29 декабря в районе 10.00 на улице Лермонтова во Владимире загорелась квартира двухэтажного дома. Пожарные оперативно приехали на место и установили, что дым идет из окна второго этажа.Сотрудники МЧС эвакуировали на улицу восемь жильцов и в дыхательный аппаратах зашли в квартиру. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.На пожар от МЧС привлекались семь единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину возгорания.