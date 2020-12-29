Во Владимире продолжается общероссийская акция «Новый год в каждый дом». Ее суть в том, чтобы поздравить как можно больше ребят из семей медицинских работников и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Во Владимире с 28 декабря в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек облачились волонтеры добровольческого движения «Доброштаб», сотрудники городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике и владимирцы-автоволонтеры.Волонтеры с утра до вечера работают во всех районах города. Подарки и поздравления к празднику получили уже более 100 ребят.Акция «Новый год в каждый дом» продолжится до 31 декабря.