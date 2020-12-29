Муромский пожарный, старший сержант внутренней службы 6ПСО ФПС ГПС областного управления МЧС Никита Меркутов примет участие в программе «Минута славы».Как сообщает интернет-портал Муром-24, Никита служит в пожарной охране Мурома 5ПСЧ с начала 2011 года и совмещает службу с занятием спортом. Он является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, а в 2019 году награжден золотым знаком отличия ГТО.Он создал в инстаграме аккаунт, куда стал выкладывать упражнения. В итоге он заинтересовал продюсеров проекта «Минута славы». Его пригласили на отбор в Москву в телецентр «Останкино». Из более 1000 других участников со всей страны его выбрали в проект.Съемки пройдут сегодня, 29 декабря. Программа выйдет в эфир в 2021 году. Победителя передачи будут определять путем зрительского голосования.