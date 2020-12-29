Во Владимирской области на борьбу с коронавирусом допонительно выделили больше 218 миллионов рублей.Согласно распоряжению губернатора Владимира Сипягина, 117 миллионов рублей предназначены для приобретения лекарственных препаратов. Бесплатные лекарства должны получить 3600 жителей региона, которые лечатся от коронавируса дома.100 миллионов рублей выделено для закупки средств индивидуальной защиты, 1 миллион рублей пойдет на приобретения специализированного морозильного оборудования для хранения вакцины от коронавирусной инфекции. Напомним, в январе в регион должно поступить 50 тысяч доз вакцины. После этого в области начнется массовая вакцинация.