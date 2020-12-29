Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав учащихся средней образовательной школы № 2 города Гусь-Хрустальный. Поскольку в школе с 2010 года нет централизованного горячего водоснабжения, в помещениях для инвентаря, пищеблока, в медицинском кабинете установлены электрические водонагреватели и электрокипятильники, что оказывает существенную нагрузку на электропроводку, которая смонтирована еще при строительстве школы. В остальных помещениях - в учебных кабинетах, препараторских, в душевой в спортивном зале, в комнате гигиены и санузлах - горячее водоснабжение отсутствует. При этом меры по выделению финансирования и проведения работ, необходимых для выполнения санитарных требований школе предприняты не были, сметы на выполнение работ по восстановлению сетей не составлялись, а в бюджете муниципального образования денежные средства на эти цели не предусмотрены. Прокуратура вынесла главе города представление, однако ситуация не изменилась, поэтому прокурор обратился в суд за защитой нарушенных прав школьников и преподавателей. По решению суда администрацию Гусь-Хрустального обязали обеспечить здание школы централизованной системой горячего водоснабжения, жалоба администрации областным судом оставлена без удовлетворения.