Учитывая обращения жителей Владимира, просивших мэрию сохранить новогоднюю традицию бесплатной работы автобусов и троллейбусов, была достигнуто договоренность с перевозчиками.1 января с 00.30 до 4.30 автобусы и троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:- ул.Балакирева - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - Золотые ворота - пл.Победы - пр-т Ленина (троллейбус, интервал 10 мин.),- Юго-Западная - ул.В.Дуброва - пл.Победы - Золотые ворота - ул.Гагарина - ул.Мира - ВХЗ - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева (автобус, интервал 10 мин.),- Загородный парк - ул.Мира (автобус, интервал 10 мин.),- Энергетик - пл.Победы - пл.Садовая (автобус, интервал 15 мин.),- Пиганово - пл.Победы (автобус, интервал 20 мин.),- ул.Балакирева - ул.Красноармейская - пр-т Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал 15 мин.).Не забудьте надевать маски!