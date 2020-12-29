27 декабря на 41-м году жизни из-за болезни скончался врач-акушер-гинеколог Максим Владимирович Губкин.Максим Владимирович в 2003 году окончил Рязанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2004 году окончил интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Все 17 лет своей трудовой деятельности он посвятил врачебному делу, акушерско-гинекологической помощи.За время работы в Областном перинатальном центре с августа 2015 года по август 2019 года Максим Владимирович прошел путь от врача-акушера-гинеколога до заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Последнее место его работы – в должности заместителя главного врача по медицинской части Ковровской городской больницы №2Коллеги вспоминают Максима Владимировича как отзывчивого и неравнодушного человека, преданного своей профессии. Доктор отмечен заслуженными благодарностями руководства и пациентов.