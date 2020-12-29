Сотрудники ФСБ России по Владимирской области задержали 21-летнего жителя Московской области, который в интернете размещал материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности. Он хотел выехать на территорию Исламской Республики для участия в терактах, сообщает пресс-служба ФСБ.В июле 2020 года в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета по ч.2 ст. 205.2 УК России.В декабре его признали виновным и назначили наказание - 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили на 2 года заниматься администрированием сайтов.