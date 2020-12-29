Сотрудники прокуратуры направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Владимира. Она обвиняется по ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина.Установлено, что с апреля по июль 2020 года женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала по месту пребывания в своей квартире 36 граждан республики Узбекистан. При этом она не предоставляла им свое жилье для проживания.За совершение преступления ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Уголовное дело предстоит рассматривать мировому судье Фрунзенского района города Владимира.