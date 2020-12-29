В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приобретены квартиры в новостройках Муромского, Александровского, Вязниковского, Ковровского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Суздальского районов. В результате муниципальный жилищный фонд увеличен на 8 тысяч квадратных метров. 184 семьи, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат ключи от новых квартир в преддверии и начале 2021 года.С 2014 года во Владимирской области построено уже более 70 социальных домов. Обеспечено жильем 1360 жителей, состоявших на учете в муниципальных очередях.