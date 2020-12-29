За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 11 006 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 4 274 ребенка. Интенсивный показатель составил 81,00 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости превышен на 15,3%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 101,2%.- За прошедшую неделю во Владимире в больницы обратились 3 754 человека, среди них 1 585 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 105,20 на 10 тыс. населения. Превышение эпидпорога регистрируется 24,3%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 50,9%, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы, парагрипп, COVID-19, бокавирусы и аденовирусы.