Несмотря на то, что новогодних гуляний в этом году 31 декабря не будет, владимирцы смогут покататься на коньках на бульваре имени Пушкина.31 декабря каток работает с 10.00 до 22.00.1 января встать на коньки можно будет, начиная с 1 часа ночи до 4 часов утра, а затем - с 10.00 до 22.00.В остальные дни каток будет работать с 10.00 до 22.00.Напомним, что вход на каток для любителей активного отдыха, которые приходят со своими коньками - бесплатный. В пункте проката можно взять коньки за 100 рублей (без ограничения времени), залог — 1500 рублей. Плата за пользование ячейкой для хранения вещей — 50 рублей.