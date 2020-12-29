28 декабря в 20.05 в пожарную охрану сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме в Коврове. По прибытии первого подразделения было установлено, что идет дым из квартиры на восьмом этаже.- Пожарные проникли в задымленную квартиру и обнаружили неходячего мужчину. Они надели на него спасательное устройство и вынесли на лестничную клетку, потом передали подоспевшей бригаде скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.В результате пожара сгорели постельные принадлежности площадью 2 квадратных метра. Для тушения пожара были привлечены 20 человек и шесть единиц техники, работало звено газодымозащитной службы. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.