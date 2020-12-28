В регионе продлили ограничения для общепита. Устраивать в ресторанах, кафе и барах дискотеки, концерты, конкрурсы и караоке нельзя до середины января. Также до этого времени подросткам до шестнадцати лет нельзя появляться одним, без родителей или законных представителей, в торговых центрах, в том числе на фуд-кортах. Сами фуд-корты работать могут, но с ограниченниями: в будни максимум принимать половину от максимально возможного количества посетителей, в выходные - тридцать процентов. При этом все посетители должны соблюдать социальную дистанцию и стоять на расстоянии минимум полтора метра, а на каждого сидящего за столом должно приходиться четыре квадратных метра. Кроме того, муниципалитетам рекомендовано приостановить работу организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а спортивные мероприятия проводить по согласованию с департаментом спорта областной администрации.