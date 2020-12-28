В мае пьяный житель Меленковского района избил свою бывшую жену. На крикии женщины, звавшей на помощь, прибежал сын. Он видел как, отец избивает мать и угрожает ей разделочным ножом, обещая убить. Мужчина сумел оттащить пьяного отца от матери, между ними завязалась борьба, а потом отец снова пообещал избить бывшую жену. Тогда молодой мужчина взял ранее выбитый из рук отца нож, которым нанес последнему не менее пяти ударов в область спины и левой руки. Раненый умер в течение получаса на месте происшествия. А сына, признавшего вину, признали виновным в убийстве, совершенном с превышением пределов необходимой обороны. Ему назначили исправительные ы на срок 1 год с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно, но учитывая, что он находился под стражей, его освободили от назначенного наказания. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд.