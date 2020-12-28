Двадцативосьмилетний житель Петушинского района решил разжиться деньгами и около пяти утра 8 ноября 2019 года явился к пенсионеру. Дождавшись, пока 72-летний дедушка откроет дверь, он напал на него, втолкнув внутрь квартиры, начал его избивать и требовать отдать ему деньги. Однако денег у пенсионера не оказалось, о чем он честно сказал. Тогда разбойник несколько раз ударил его кулаком по лицу и телу, а убедившись, что мужчина не сопротивляется, похитил из квартиры имущество на сумму более 27 тысяч рублей. Избитый пенсионер скончался после долгого лечения от полученных травм. А жителя Петушинского района признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить миллион рублей родным погибшего.