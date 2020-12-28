В преддверии новогодних праздников для маленьких пациентов Областной детской клинической больницы состоялся необычный визит Деда Мороза: он поднялся к окнам медучреждения при помощи коленчатого подъемника МЧС России.- В канун Нового года дети всегда ждут чуда и праздника, однако, в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ряд привычных торжественных мероприятий пришлось отменить, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Тем не менее, вместе с Дедом Морозом сотрудники МЧС и департамента здравоохранения организовали бесконтактный визит к детям.Дед Мороз через окно передал им мешок со сладостями - более 150 ребят получили новогодние подарки. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжат на постоянной основе принимать участие в подобных проектах и инициировать их проведение.