В Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника шестой исправительной колонии, которая расположена в поселке Мелехово. Его обвиняют до двум статьям: ч.3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере и ч.1 ст. 291.2 УК РФ – получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.Установлено, что в 2018 году мужчина был назначен на должность начальника цеха центра трудовой адаптации осужденных. Эту должность он занимал до 6 сентября 2020 года.По версии предварительного следствия, в июле 2019 года сотрудник колонии договорился с осужденным о том, что он регулярно будет ему проносить алкоголь, продукты и другие запрещенные предметы за вознаграждение. Деньги заключенный должен был перечислять на счет знакомой сотрудника колонии: часть денег предназначалась для покупки продукции, другая являлась взяткой. С 11 июля по 25 октября 2019 года работник получил в виде взятки больше ста тысяч рублей.По второй статье сотрудника обвиняют в получении 5 тысяч рублей. В августе 2019 года другой осужденным попросил сотрудника колонии купить ему золотую цепочку. 20 тысяч рублей стоило украшение и 5 тысяч - передача в колонию.