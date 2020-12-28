Центр управления городскими дорогами ежедневно убирает город от снега и наледи. Так, сегодня на улицах города Владимира с раннего утра работают 50 единиц техники и 69 дворников.Проводится обработка дорог и тротуаров песко-соляной смесью в местах обнаружения наледи. Идет расчистка тротуаров от рыхлого снега, который образовался после обработки противогололедными материалами. Дворники убирают рыхлый снег с остановок, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам.Уборка снега после снегопада, который прошел 25 и 26 декабря не прекращалась и в воскресенье. К работе было привлечены 67 единиц техники и 60 дворников. Проводилась патрульная снегоочистка автомобильных дорог города, в том числе в присоединенных территориях, а также очистка тротуаров. Всего было собрано и вывезено снега на специально оборудованный полигон 3900 куб. метров.Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что предприятие готовится к работе и в новогодние каникулы. Снегоуборочная техника исправна. На складе создан резерв запчастей.По вопросам уборки города Владимира жители могут звонить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.Жаловаться на качество уборки территорий многоквартирных домов можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.