По состоянию на 28 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 178 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 53 – во Владимире, 24 – в Гусь-Хрустальном, 16 – в Муроме, 11 – в Коврове, по 9 – в Александрове и Петушках, 8 – в Вязниках, по 7 – в Суздале и Юрьеве-Польском, по 5 – в Камешкове, Киржаче и Красной Горбатке, по 4 – в Гороховце, Кольчугине и Меленках, по 3 – в Собинке и Радужном, 1 – в Судогде.Всего в области зарегистрировано 18035 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Подробнее мы писали здесь.В больницах региона действуют 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 1670 заняты, что составляет 88 %, свободны 235 коек. 16 246 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 142 человека. За период наблюдения в области отмечено 463 летальных случая. Умерших за последние сутки - 8.