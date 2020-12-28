Сорокатрехлетняя жительница Гороховца обвиняется в убийстве. В начале июля она распивала выпивала вместе со своим знакомым в общежитии, расположенном на улице Лермонтова в Гороховце. В это время между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ножом порезал бедро своей собутыльницы. Но гороховчанка не растерялась: отняла нож и нанесла им более пятидесяти ударов потерпевшему, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Рассматривать дело предстоит Гороховецкому районному суду.