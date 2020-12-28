28 декабря в шесть утра в пожарную охрану поступил звонок - горит жилой частный дом в деревне Ивонино Селивановского района. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. По прибытию подразделений дом горел вместе с хозпостройкой. Пламя распространилось на всю площадь - 50 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Для тушения привлекались четыре единицы техники, семь человек личного состава. Причина пожара пока неизвестна, дознаватели МЧС будут ее устанавливать.