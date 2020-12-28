27 декабря во Владимире скончался Николай Матвеевич Щелконогов, участник Великой Отечественной войны, Почетный житель города Владимира, ответственный секретарь городского Совета ветеранов.Церемония прощания с ним состоится 30 декабря 2020 года с 10.00 до 11.00 в ритуальном зале по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, 47. Об этом сообщила комиссия администрации города Владимира по организации похорон Николая Матвеевича Щелконогова.Напомним, 3 декабря 2020 года ветерану исполнилось 95 лет, а 24 декабря ему присвоили звание «Почетный гражданин города Владимира».Николай Матвеевич в 17 лет ушел на фронт - в ноябре 1943-го. Был артиллерийским разведчиком, освобождал Белоруссию и Польшу, дошел до Берлина, где оставил свой автограф на стенах Рейхстага. Трижды был контужен. Награжден орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и многими другими медалями.