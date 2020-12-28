В апреле 2020 года нетрезвый житель города Владимира, находясь в своей квартире, позвонил в полицию и сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве в ГСК «Всполье». По телефону он сказал: «В ГСК заложены мины, возможно, произойдет взрыв». Таким образом мужчина предупредил о готовящемся акте терроризма.Оперативный диспетчер, понимая, что данное сообщение может быть достоверным, передал полученную информацию начальнику дежурной смены. В результате ложного звонка были задействованы наряды полиции, что привело к необоснованному отвлечению сил и средств от выполнения служебной деятельности, оказания реальной помощи жителям Октябрьского района города Владимира.При обследовании территории взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Своими действиями владимирец создал чрезвычайный режим работы служб быстрого реагирования. В судебном заседании подсудимый вину признал. Действия мужчины суд квалифицировал по ч. 1 ст. 207 УК РФ как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.