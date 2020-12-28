Николай Петрович Тыновский — старейший внештатный корреспондент газеты «Призыв». Ветеран войны, полковник в отставке, кандидат исторических наук.Николай Тыновский прошел славный путь от рядового солдата до полковника. Он – участник Сталинградской битвы, в составе 91-го стрелкового полка 33-й гвардейской дивизии прошел боевой путь от Волги до Миуса, был дважды ранен и по счастливой случайности остался жив. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Тыновский был студентом педагогического института, но он подал рапорт, и в декабре 1942 -го его направили в действующую армию.Боевые действия 91-го гвардейского стрелкового полка начались с форсирования Дона в канун приходящего нового, 1943-го, года. Наступление развивалось успешно. В середине января Тыновский получил первое ранение в левую руку, оно оказалось легким. Утром 20 февраля воины вели бой за высоту 105,7, вражеская пуля могла попасть ему прямо в сердце, но, пробив плечевую кость левой руки, застряла в записной книжке. Рука повисла, как плеть. Потом были скитания по госпиталям, при одном из переездов пропала книга о героических делах полка.Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями \\"За боевые заслуги\\", \\"За оборону Сталинграда\\", \\"За победу над Германией\\" и другими.Прощание с ветераном состоится 29 декабря, в 9.00 по адресу ул. Ломоносова, д. 17а, церковь Свято-Сретенская.