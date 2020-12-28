В группе \\"Подслушано в Юрьев-Польском\\" появилась новость о нападении лисы на людей.26 декабря на улице Шибанкова возле дома №154 на молодую маму с двухмесячным ребенком напала лиса. Горожанка возвращалась из магазина, и неожиданно почувствовала, как кто-то кусает ее сапог. Глянула вниз, это была лиса. Женщина стала громко кричать, и животное сразу бросилось к другой жертве.На этот раз лисица хотела укусить мужчину. Но он два раза ударил ее ботинком по морде, и лиса убежала. Люди не пострадали.Учитывая, что будучи здоровой, лиса не подходит и уж тем более не набрасывается на людей, можно утверждать, что животное было заражено бешенством.