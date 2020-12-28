25 декабря в Юрьев-Польском на Кубке области по стрельбе из пневматического оружия был побит рекорд мира среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки.Официальные рекорд мира был установлен 23 февраля в прошлом году китаянкой Чжао Руочжу и составляет 634,0 очка!Мастер спорта из Мурома, член женской сборной России Мария Васильева смогла побить рекорд, превысив его на 8 десятых очка, показав результат 634,8 очка!Соревнования проводятся по сертифицированным электронным мишенным установкам Sius ascor - Швейцария.Мария Васильева в январе этого года триумфально выступила на Всероссийских соревнованиях. В стрельбе из пневматической винтовки в упражнении из 60-ти выстрелов, набрала 599 очков из 600 возможных и заняла первое место. После этого муромлянку вызвали в сборную страны по пулевой стрельбе.