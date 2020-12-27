Региональное управление МЧС озвучило предварительную причину пожара в 14-этажке по улице Юбилейная во Владимире. Напомним, в результате ЧП погибли два человека,спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка.По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.Также удалось установить личности погибших, ими оказались мужчина 1945 года рождения и женщина 1956 года рождения. Скорее всего, уточнили в пресс-службе МЧС, возгорание спровоцировала женщина.