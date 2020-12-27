Во Владимирской области внесли изменения в закон «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области». Теперь список услуг расширили, дополнив услугами сиделки в форме соцобслуживания на дому. Наш регион попал в список пилотных территориях по системе долговременного ухода.Кроме того, в перечень срочных социальных услуг включены социально-психологическое и социально-педагогическое консультирование.Помимо этого, теперь законодательно закреплено сопровождение получателей соцуслуг в стационарах в учреждения здравоохранения и доставка пожилых жителей сельских территорий в больницы специальными мобильными бригадами.