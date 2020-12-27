27 декабря во Владимире скончался Николай Матвеевич Щелконогов, участник Великой Отечественной войны, член Общественной палаты города Владимира, ответственный секретарь городского Совета ветеранов.3 декабря Николаю Матвеевичу исполнилось 95 лет, и он лично салютовал парадному расчету и пел о войне и о мире, и о всепобеждающей любви к жизни. А 24 декабря городской Совет народных депутатов единогласно присвоил ему звание Почетного гражданина города Владимира.Николай Матвеевич Щелконогов в 17 лет ушел на фронт, воевал на 1-м Белорусском фронте, был трижды контужен. Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. В составе 22-й дивизии резерва Верховного Главнокомандующего артиллерист-разведчик Николай Щелконогов участвовал в операции «Багратион», Висло-Одерской операции, штурме Берлина. Оставил автограф на стенах рейхстага.В 1956 году, после увольнения в запас, он жил и работал во Владимире. Трудился на объединении «Техника», в областных профсоюзах, а с выходом на заслуженный отдых посвятил себя городу и горожанам.Выражаем соболезнования родным и близким Николая Матвеевича Щелконогова.