Регулярные вылеты санавиации во Владимирской области начали совершаться с 18 ноября благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение». За этот период владимирская авиамедицинская бригада эвакуировала на вертолете 21 пациента с инсультами, инфарктами и тяжелыми травмами.17 пациентов эвакуированы во Владимирскую областную клиническую больницу, 2 пациента – в московские федеральные центры, еще столько же – в клиники Нижнего Новгорода.Авиамедицинские вылеты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолетные системы». Специализированный вертолет оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.