10.22 27 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступила информация о загорании в многоквартирном жилом доме по улице Красногвардейская в Муроме, сообщает пресс-служба ведомства.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метра. В итоге ЧП никто не пострадал, сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры.Для тушения пожара были привлечены 13 человек и 3 единицы техники. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.