В 6.25 27 декабря, сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Главное управление оперативного ведомства поступило сообщение о возникновении пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Юбилейная во Владимире.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия спасателей из квартиры шел дым. Пожарные вскрыли дверь, проникли в квартиру и ликвидировали пожар на площади 14 квадратных метром. К сожалению, на пожаре погибло 2 человека, их личности сейчас устанавливаются. Пожарными из дома эвакуировано 7 человек, из них 1 ребенок. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.