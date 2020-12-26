Лучшими спортсменами города Владимира в 2020 году признаны: Мовсар Баймасханов, (чемпион Европы по рукопашному бою), Вероника Борисова (победитель Кубка мира по рукопашному бою), Александр Карцев (победитель чемпионата России по спортивной гимнастике), Светлана Кокунова (бронзовый призер чемпионата России по тяжелой атлетике), Антон Коновалов (победитель Кубка мира по самбо), Иван Константинов, (победитель чемпионата России по спорту глухих в дисциплине греко-римская борьба), Абуязид Манцигов (бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе), Кирилл Прокопьев (серебряный призер этапа Кубка мира по спортивной гимнастике), Алексей Ростов (серебряный призер этапа Кубка мира по спортивной гимнастике), Ольга Шипилова-Виноградова (победитель чемпионата России по спортивному ориентированию).Лучшими тренерами по итогам выступления воспитанников коллегией выбраны: Игорь Калабушкин, тренер МБУ «СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева», Надир Магомедов, тренер-преподаватель ГБУ ВО «СДЮСШОР по спортивной борьбе», Алексей Овчинников, тренер МБУ «СШОР №7», Сергей Федосеев, тренер МБУ «СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева», Татьяна Яксанова, тренер ГБУ ВО «СШОР по спортивному ориентированию».