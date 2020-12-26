Губернатор Владимир Сипягин внес на рассмотрение Законодательного Собрания проект постановления о внесении изменений в госпрограмму «Развитие здравоохранения Владимирской области». Они предусматривают новые меры социальной поддержки медработников выездных бригад скорой помощи.-Сотни миллионов рублей планируем в ближайшие три года направить на привлечение в областную службу скорой помощи врачей, фельдшеров и медсестер-анестезистов. В итоге это позволит сократить дефицит наиболее востребованных специалистов: врачей – на 75 процентов, среднего медицинского персонала – на 100 процентов, – подчеркнул Владимир Сипягин.Единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн рублей планируется предоставлять при трудоустройстве не только врачам скорой медицинской помощи, но и анестезиологам-реаниматологам, психиатрам и педиатрам. Фельдшерам «скорой» и медсестрам-анестезистам предложат выплаты в размере 1 млн рублей.Деньги будут предоставляться при соблюдении ряда условий. Одно из них – трудоустройство с 2021 года в городах с населением свыше 50 тысяч человек и городских населенных пунктах, где не действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это Александров, Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Красная Горбатка, Мелехово и Мстёра.Сотрудники «скорой» должны будут отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора, при этом установлены возрастные ограничения до 50 лет.Эту выплату также смогут получить медработники, переехавшие во Владимирскую область из других регионов, при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет по месту основной работы.