Губернатор Владимир Сипягин у себя на лично странице в ВКонтакте сообщил, что встретился с семьей похищенного этой осенью в Камешковском районе первоклассника Савелия.\\"Сегодня я пригласил их на встречу. За чаем обсудили, какая дополнительная помощь им нужна, чтобы все плохие воспоминания поскорее остались позади. А чтобы создать им настроение накануне Нового года, мы подарили троим детям Роговцевых сладкие подарки, а всей большой семье - путешествие в Сочи летом 2021 года\\", написал губернатор у себя в аккаунте.Напомним, что 7-летний Савелий 28 сентября был похищен неизвестным, который удерживал его полтора месяца (до 19 ноября) в подвале своего дома в селе Макариха. Преступника удалось поймать благодаря наводке от Интерпола, которые передали данные полицейским из Владимирской области. Дальше уже силовики провели спецоперацию по спасению и вернули мальчика родителям. Расследование дела до сих пор не закончено.