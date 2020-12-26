26 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 179 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 17676 случаев заболевания.В больницах развернуто 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88 процентов из них занято (1670), свободны – 235. В Гусь-Хрустальной городской больнице дополнительно развернуто 30 специализированных коек.15939 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 178 человек. За период наблюдения в области отмечено 447 летальных случаев (плюс 8 за сутки).В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3862 исследования на Covid-19.Номер «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Обращения также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.