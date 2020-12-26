36 декабря в 8.28 в МЧС сообщили о пожаре по адресу: ул. Мостостроевская, д. 3. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие помещения автосервиса.- В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка помещений автосервиса, поврежден находящийся внутри автомобиль. Общая площадь пожара составила 101 кв. м., - сообщили в областном управлении МЧС.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 22 человека. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.