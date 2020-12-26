Движение поездов на перегоне Арзамас - 1 - Пешелань участка Арзамас 1 – Красный Узел Муромского региона Горьковской железной дороги восстановлено. Все пассажирские поезда следуют согласно графику.Специалисты ГЖД произвели восстановительные работы поврежденного пути.Напомним, 26 декабря в 0:17 на перегоне Арзамас-1 – Пешелань однопутного не электрифицированного участка Арзамас 1 – Красный Узел Муромского региона Горьковской железной дороги произошел сход одной колесной пары локомотива грузового поезда.Из-за этого на станции Арзамас -1 остановили поезд №379 сообщением Москва - Первомайск, пассажиров поезда автобусами доставляли до станций назначения по маршруту поезда.Причиной случившегося стал карстовый провал земельного полотна в районе станции Арзамас.