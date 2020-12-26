Во Владимирской области закончилась прививочная кампания против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. В 2020 году иммунизация охватила 812 627 жителей региона, в том числе 132 867 детей.На фоне распространения новой коронавирусной инфекции вакцинация от гриппа особенно актуальна: инфекции могут накладываться друг на друга, что чревато тяжелыми осложнениями.Во Владимирской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. По состоянию на 25 декабря привито 988 человек из числа медицинского персонала, социальных работников и педагогов.Напомним, что в январе 2021 во Владимирскую область ожидается поступление более 50 тысяч доз вакцины «Спутник V», после чего начнется массовая вакцинация. Прививочные пункты развернутся во всех районах области.